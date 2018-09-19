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19 сентября 2018, 19:12



Новичок мини-футбольного клуба «Норильский никель» будет играть за национальную сборную России.

Отметим, учебно-тренировочный сбор национальной сборной России перед двумя товарищескими матчами с Сербией стартовал на подмосковной базе отеля «Аквариум» (Красногорск). Состав сборной России: вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Николай Балашов («Сибиряк», Новосибирск), Александр Кригер («Новая генерация», Сыктывкар); полевые игроки: Даниил Давыдов, Иван Чишкала (оба - «Газпром-Югра», Югорск), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - «Тюмень»), Сергей Абрамов, Валерий Демин, Антон Соколов (все - «Синара», Екатеринбург), Янар Асадов, Артем Ниязов, Андрей Понкратов (все - КПРФ, Москва), Руслан Кудзиев («Норильский никель», Норильск), Эскердинья («Барселона», Испания). Старший тренер - Сергей Скорович. Матчи Россия – Сербия пройдут в городе Щелково (Московская область) на арене «Подмосковье» 24 и 25 сентября, сообщает пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:65 Руслан Кудзиев, новичок МФК «Норильский никель», получил вызов в национальную сборную России.Отметим, учебно-тренировочный сбор национальной сборной России перед двумя товарищескими матчами с Сербией стартовал на подмосковной базе отеля «Аквариум» (Красногорск).Состав сборной России:вратари: Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Николай Балашов («Сибиряк», Новосибирск), Александр Кригер («Новая генерация», Сыктывкар);полевые игроки: Даниил Давыдов, Иван Чишкала (оба - «Газпром-Югра», Югорск), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - «Тюмень»), Сергей Абрамов, Валерий Демин, Антон Соколов (все - «Синара», Екатеринбург), Янар Асадов, Артем Ниязов, Андрей Понкратов (все - КПРФ, Москва), Руслан Кудзиев («Норильский никель», Норильск), Эскердинья («Барселона», Испания).Старший тренер - Сергей Скорович.Матчи Россия – Сербия пройдут в городе Щелково (Московская область) на арене «Подмосковье» 24 и 25 сентября, сообщает пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.