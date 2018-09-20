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20 сентября 2018, 12:49



Три новых светофорных объекта появятся на перекрестках Норильска уже до конца сентября.

По словам начальника отдела сохранности и безопасности дорожного движения "Норильскавтодор" Евгения Болгова, старый светофор на этом перекрестке в Старом городе был введен в эксплуатацию еще в 1990-х годах, поэтому устарели и кабельные линии, и контроллер - светофор давал сбои, необходимость в его замене назрела достаточно давно. В ближайшее время заменят еще один светофорный объект в Кайеркане, у автовокзала на пересечении улиц Строительной и Победы. Старые светофоры будут демонтированы после запуска новых объектов. Работы ведет подрядная организация, которая занимается этими работами в Норильске уже не первый год и зарекомендовала себя с хорошей стороны.

Просмотров:155 Один из перекрестков города, пересечение улиц Шахтерской и Надеждинской в Кайеркане, уже оснащен новыми светофорами, которые радуют пешеходов и автомобилистов яркими светодиодами в любую погоду - и в солнечный день, и в туман. Работы по замене светофора на перекрестке улиц Заводская и Октябрьская сейчас в разгаре, уже установлены стойки с самими светофорами, в ближайшее время завершатся пусконаладочные работы, и объект запустят в работу.По словам начальника отдела сохранности и безопасности дорожного движения "Норильскавтодор" Евгения Болгова, старый светофор на этом перекрестке в Старом городе был введен в эксплуатацию еще в 1990-х годах, поэтому устарели и кабельные линии, и контроллер - светофор давал сбои, необходимость в его замене назрела достаточно давно.В ближайшее время заменят еще один светофорный объект в Кайеркане, у автовокзала на пересечении улиц Строительной и Победы.Старые светофоры будут демонтированы после запуска новых объектов.Работы ведет подрядная организация, которая занимается этими работами в Норильске уже не первый год и зарекомендовала себя с хорошей стороны.