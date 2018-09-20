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20 сентября 2018, 14:00



В муниципальную программу по развитию туризма в Норильске войдут: «Большой Аргиш», Фестиваль северной ягоды, гастрофестиваль и турслет на Хараелахе.

Предполагается, что в программу войдут уже полюбившиеся норильчанам мероприятия, которые могут стать основой событийного туризма: этнографический фестиваль «Большой Аргиш», гастрономический фестиваль «СЕВЕР», туристический слет на реке Хараелах, Фестиваль северной ягоды, а также ряд проектов, направленных на улучшение социальной и транспортной инфраструктуры. В частности, строительство зала ожидания на вертолетной площадке в Снежногорске, реконструкция памятных мест, музеев и фасадов объектов, являющихся культурным наследием Красноярского края, приобретение теплоходов, строительство загородного комплекса отдыха и колхозно-фермерского хозяйства, реконструкция здания под размещение бизнес-отеля и т. д. Значительная часть мероприятий будет финансироваться за счет средств инвесторов и других внебюджетных источников. Долгосрочная целевая программа на территории создаст прочную основу для привлечения доходов в местный бюджет, повышения инвестиционной привлекательности территории, развития социокультурной среды. Сегодня вопрос разработки новой муниципальной программы был рассмотрен на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Ожидается, что после утверждения Концепции по развитию туризма на сессии 25 сентября администрация города совместно с депутатским корпусом приступит к разработке и наполнению мероприятиями муниципальной программы, которая начнет реализовываться с 2019 года.

Просмотров:127 Концепция по развитию туризма на территории уже утверждена администрацией города и направлена в норильский горсовет для внесения предложений. В концепции, которая станет основой муниципальной программы, отражены основные аспекты развития внутреннего и внешнего туризма на территории Норильска и Таймыра.Предполагается, что в программу войдут уже полюбившиеся норильчанам мероприятия, которые могут стать основой событийного туризма: этнографический фестиваль «Большой Аргиш», гастрономический фестиваль «СЕВЕР», туристический слет на реке Хараелах, Фестиваль северной ягоды, а также ряд проектов, направленных на улучшение социальной и транспортной инфраструктуры. В частности, строительство зала ожидания на вертолетной площадке в Снежногорске, реконструкция памятных мест, музеев и фасадов объектов, являющихся культурным наследием Красноярского края, приобретение теплоходов, строительство загородного комплекса отдыха и колхозно-фермерского хозяйства, реконструкция здания под размещение бизнес-отеля и т. д. Значительная часть мероприятий будет финансироваться за счет средств инвесторов и других внебюджетных источников.Долгосрочная целевая программа на территории создаст прочную основу для привлечения доходов в местный бюджет, повышения инвестиционной привлекательности территории, развития социокультурной среды.Сегодня вопрос разработки новой муниципальной программы был рассмотрен на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Ожидается, что после утверждения Концепции по развитию туризма на сессии 25 сентября администрация города совместно с депутатским корпусом приступит к разработке и наполнению мероприятиями муниципальной программы, которая начнет реализовываться с 2019 года.