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20 сентября 2018, 14:10



Добыча нефти в Красноярском крае в 2018 году достигнет 25 млн тонн, перекрыв прошлогодний рекорд.

Стабильному росту добычи, сообщает ИА "Нефтегаз", способствует запуск новых месторождений: в 2009 году в Красноярском крае "Роснефть" запустила в промышленную эксплуатацию Ванкорское месторождение, в 2016 году началась добыча нефти на Сузунском месторождении. Готовится к запуску в промышленную эксплуатацию Юрубчено-Тохомское месторождение, в дальнейшем предстоит ввод Тагульского и Лодочного месторождений. Помимо Ванкорского кластера большие надежды возлагаются на район Хатанги на Таймыре. Все это будет способствовать дальнейшему росту добычи нефти и газового конденсата в Красноярском крае. К 2019 году планируется увеличить добычу до 29 млн тонн. В 2020 году объем добычи нефти в Красноярском крае увеличится до 29-30 млн тонн, а к 2030 году - до 30-40 млн тонн в год.

Просмотров:112 Такие данные сообщил член комитета по энергетике Госдумы РФ В. Зубарев. В 2017 году добыча нефти в Красноярском крае достигла исторического максимума, в регионе было добыто 23,5 млн тонн нефти и газового конденсата. В первом полугодии 2018 года добыча нефти и газового конденсата в регионе составила 12,333 млн тонн, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.Стабильному росту добычи, сообщает ИА "Нефтегаз", способствует запуск новых месторождений: в 2009 году в Красноярском крае "Роснефть" запустила в промышленную эксплуатацию Ванкорское месторождение, в 2016 году началась добыча нефти на Сузунском месторождении.Готовится к запуску в промышленную эксплуатацию Юрубчено-Тохомское месторождение, в дальнейшем предстоит ввод Тагульского и Лодочного месторождений. Помимо Ванкорского кластера большие надежды возлагаются на район Хатанги на Таймыре.Все это будет способствовать дальнейшему росту добычи нефти и газового конденсата в Красноярском крае. К 2019 году планируется увеличить добычу до 29 млн тонн. В 2020 году объем добычи нефти в Красноярском крае увеличится до 29-30 млн тонн, а к 2030 году - до 30-40 млн тонн в год.