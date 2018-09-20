20 сентября 2018, 14:14



Бывший генеральный директор "Норильскгазпрома" Сергей Сокол избран председателем Законодательного собрания Иркутской области.

19 сентября на заседании первой сессии Законодательного собрания Иркутской области депутаты путем тайного голосования поддержали избрание председателем областного парламента Сергея Сокола. Свою политическую карьеру Сокол начал в Красноярском крае. В 2002 году был назначен заместителем губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. С 2008-го по 2009 год Сергей Сокол руководил Иркутской областью. В 2016 году избирался в Госдуму из Красноярского края по региональному списку партии, но мандата получать не стал. На выборах 9 сентября 2018 года Сокол прошел по спискам от «Единой России» в Законодательное собрание Иркутской области. В конце 1990-х - начале 2000-х был самым молодым генеральным директором крупной компании - руководил ОАО "Норильскгазпром".