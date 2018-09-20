|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:51 На побережье Карского моря завершилась экспедиция экообщественников "Природа Сибири". Ее руководитель, путешественник Игорь Чапалов, находясь проездом в Норильске, рассказал "Заполярке" об этих проектах.
18:49 Дудинский школьник Глеб Воронов, финалист конкурса IMAKE, участник международной выставки молодых изобретателей, подал заявку на получение патента на изобретение.
17:37 Плато Путорана попало в список самых красивых мест России. Красноярский край оказался на третьей строчке рейтинга природных достопримечательностей.
17:24 54 норильские семьи - 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе - попали под наблюдение Красноярскстата.
17:10 21 сентября Александр Усс официально станет главой Красноярского края.
17:00 Ржавые инструменты стоматолога, просроченные лекарства и тараканы. Прокуратура Норильска выявила нарушения ФЗ в следственном изоляторе № 4 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
16:54 "Сибирский фонд сбережений" краевой суд признал банкротом.
16:53 С сегодняшнего дня и по 5 октября во всех субъектах РФ пройдет выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья россиян. Под наблюдение Росстата попали 15 семей Норильска.
16:44 Календарь праздников. Минтруда определило, сколько будем отдыхать в новом году.
16:44 Московский театр труда представит в Норильске спектакль "Большая руда" - к юбилею Норильска при поддержке администрации Норильска и "Норникеля".
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх