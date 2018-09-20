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20 сентября 2018, 14:16



Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в региональный Фонд капитального ремонта.

Заявление составляется в свободной форме и направляется в региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а, третий этаж. Также к заявлению необходимо приложить: выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности заявителя на дату подачи заявления, копию паспорта собственника, справку из банковской организации об открытии лицевого счета с указанием банковских реквизитов данного счета (для перечисления денег). В заявлении необходимо указать точную сумму, подлежащую возврату, которую можно уточнить по телефонам: 8 (391) 223-93-13 и 8 (391) 223-93-21.

Просмотров:136 Этим летом четыре дома гостиничного типа были признаны аварийными: в Кайеркане на ул. Шахтерской, 5 и 18, на ул. Надеждинской, 18, а также в Центральном районе на ул. Лауреатов, 31. Сейчас идет активное расселение этих домов, горожане обращаются в управление жилищного фонда, где им предлагают варианты переселения или денежные компенсации за жилье. Параллельно региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этих домах сумму, пропорциональную размерам уплаченных ими взносов на капитальный ремонт. Эти деньги перечисляются региональным оператором по заявлению собственника на указанный им банковский счет в течение шести месяцев.Заявление составляется в свободной форме и направляется в региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а, третий этаж.Также к заявлению необходимо приложить: выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающую право собственности заявителя на дату подачи заявления, копию паспорта собственника, справку из банковской организации об открытии лицевого счета с указанием банковских реквизитов данного счета (для перечисления денег).В заявлении необходимо указать точную сумму, подлежащую возврату, которую можно уточнить по телефонам: 8 (391) 223-93-13 и 8 (391) 223-93-21.