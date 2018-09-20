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20 сентября 2018, 14:44



Лжебанкиры убедили мужчину оплатить «страховку» кредита.

Злоумышленники убедили пострадавшего под предлогом оформления страхования кредита перевести 46 тысяч рублей на указанный расчетный счет. Полицейские установили, что связь поддерживалась по абонентским номерам, зарегистрированным в Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Просмотров:110 В полицию обратился за помощью 40-летний житель Снежногорска. Он заявил, что неизвестный мужчина, назвавшись по телефону сотрудником коммерческого банка, предложил ему взять кредит.Злоумышленники убедили пострадавшего под предлогом оформления страхования кредита перевести 46 тысяч рублей на указанный расчетный счет.Полицейские установили, что связь поддерживалась по абонентским номерам, зарегистрированным в Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».