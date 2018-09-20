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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 сентября 2018, 14:48

Александр Усс попросил Москву простить Красноярскому краю долги. Москва согласилась.


Руководитель региона Александр Усс встретился в Москве с министром финансов России Антоном Силуановым. Политики обсудили экономическое развитие региона и вопросы, касающиеся госдолга края.
Александр Усс предложил реструктуризировать задолженности региона перед федеральным бюджетом. Глава края пояснил, что значительная часть средств сейчас расходуется на подготовку к предстоящей зимней Универсиаде-2019. С 2015 года на эти цели было выделено 30 млрд рублей. Свое предложение глава края подкрепил примерами из других регионов, проводивших крупные спортивные соревнования. В их числе Республика Татарстан и Краснодарский край.
Антон Силуанов в свою очередь поддержал просьбу главы Красноярского края.
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