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20 сентября 2018, 15:17



От истории Норильска к истории МФК "Норильский никель". Еще неделю в "Арене" будет экспонироваться выставка, посвященная юбилею города, затем ее сменит фотовернисаж, посвященный юбилею мини-футбольного клуба.

А уже через неделю начнется монтаж экспозиции, посвященной 25-летнему юбилею мини-футбольного клуба "Норильский никель", куда войдет более 70 фотодокументов, рассказывающих о жизни норильских футболистов за минувшую четверть века. Горожане смогут увидеть значимые моменты с корпоративных турниров, лица болельщиков и участников команд, подрастающих футболистов из ДЮСШ-6 и другие не менее интересные кадры.

Просмотров:93 Эта экспозиция, собранная из работ известнейших норильских фотографов, посвящена 65-летнему юбилею Норильска и оформлялась к праздничной дате. В нее вошли репортажные фотографии с 1953 по 2018 год с видами города и зарисовками жизни северян. Фотовыставка расположена на первом этаже "Арены", в атриуме.А уже через неделю начнется монтаж экспозиции, посвященной 25-летнему юбилею мини-футбольного клуба "Норильский никель", куда войдет более 70 фотодокументов, рассказывающих о жизни норильских футболистов за минувшую четверть века. Горожане смогут увидеть значимые моменты с корпоративных турниров, лица болельщиков и участников команд, подрастающих футболистов из ДЮСШ-6 и другие не менее интересные кадры.