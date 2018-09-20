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20 сентября 2018, 15:22



Норильские хоккеисты отправились в Красноярск для участия в традиционном спортивном фестивале «Звезды Красноярья».

Норильчане выступят во второй группе участников против красноярских команд «Сокол» и «Рассвет», ДЮСШ «Смена» (Железногорск) и сборной Ачинска, рассказал замдиректора ДЮСШ по зимним видам спорта Борис Рагулин. Игры пройдут по олимпийской системе в один круг. Кроме того, во время фестиваля для детей будут проведены мастер-классы с участием известных спортсменов. «На этих играх выступят наши младшие воспитанники – дети 2008/2009 годов рождения. Наша задача – попасть в тройку лучших. Кстати, в январе эти же ребята впервые примут участие в первенстве Красноярского края, поэтому фестиваль «Звезды Красноярья» - хорошая возможность проверить свои силы против опытных соперников», - отметил Борис Рагулин. Отметим, лучшим достижением наших хоккеистов на фестивале «Звезды Красноярья» является второе общекомандное место в 2012 году.

Просмотров:126 В масштабном спортивном празднике, который продлится до 25 сентября, принимают участие около 1500 детей со всего края. Воспитанники детско-юношеских спортивных школ будут соревноваться в шести видах спорта - футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, хоккей с мячом и регби. При этом норильская делегация примет участие только в хоккейных баталиях, которые пройдут во Дворце спорта «Факел» в пос. Подгорный.Норильчане выступят во второй группе участников против красноярских команд «Сокол» и «Рассвет», ДЮСШ «Смена» (Железногорск) и сборной Ачинска, рассказал замдиректора ДЮСШ по зимним видам спорта Борис Рагулин. Игры пройдут по олимпийской системе в один круг. Кроме того, во время фестиваля для детей будут проведены мастер-классы с участием известных спортсменов.«На этих играх выступят наши младшие воспитанники – дети 2008/2009 годов рождения. Наша задача – попасть в тройку лучших. Кстати, в январе эти же ребята впервые примут участие в первенстве Красноярского края, поэтому фестиваль «Звезды Красноярья» - хорошая возможность проверить свои силы против опытных соперников», - отметил Борис Рагулин.Отметим, лучшим достижением наших хоккеистов на фестивале «Звезды Красноярья» является второе общекомандное место в 2012 году.