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20 сентября 2018, 15:39



Получить разрешение на размещение рекламных конструкций станет проще.

Сегодня на комиссии по городскому хозяйству депутаты поддержали внесение необходимых изменений в положение о порядке размещения рекламных конструкций и рекламы на транспортных средствах. Это значительно упростит процедуру получения разрешения на размещение рекламы. Окончательное решение будет принято на сессии норильского горсовета 25 сентября.

Просмотров:99 С 1 октября вступят в силу изменения в законе о рекламе. В соответствии с нововведениями заявление на разрешение разместить рекламу или рекламную конструкцию можно будет подать через портал «Госуслуги» (ранее заявителю необходимо было предоставить пакет документов в управление по градостроительству и землепользованию).Сегодня на комиссии по городскому хозяйству депутаты поддержали внесение необходимых изменений в положение о порядке размещения рекламных конструкций и рекламы на транспортных средствах. Это значительно упростит процедуру получения разрешения на размещение рекламы.Окончательное решение будет принято на сессии норильского горсовета 25 сентября.