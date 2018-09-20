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20 сентября 2018, 16:01



С завтрашнего дня в Норильске пройдут трехдневные рейдовые мероприятия «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель».

Дорожные полицейские призывают автовладельцев заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и напоминают, что опережение остановившегося перед пешеходным переходом транспортного средства запрещено, так как из-за остановившегося автомобиля может внезапно появиться пешеход. С начала этого года более 500 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов. В вечернее и ночное время автоинспекторы организуют массовую проверку водителей на выявление признаков алкогольного опьянения. Дорожные полицейские призывают водителей не преступать закон и не позволять себе, выпив, садиться за руль, а также напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью. С начала этого года на дорогах задержаны более 240 нетрезвых водителей, в отношении 32 водителей возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом состоянии.

Просмотров:105 Сотрудники Госавтоинспекции продолжают целенаправленную деятельность по пресечению нарушений, связанных с нарушением правил проезда пешеходных переходов. Приоритетное выставление нарядов ДПС будет производиться в местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов, а также в местах массового пребывания граждан.Дорожные полицейские призывают автовладельцев заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и напоминают, что опережение остановившегося перед пешеходным переходом транспортного средства запрещено, так как из-за остановившегося автомобиля может внезапно появиться пешеход. С начала этого года более 500 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов.В вечернее и ночное время автоинспекторы организуют массовую проверку водителей на выявление признаков алкогольного опьянения.Дорожные полицейские призывают водителей не преступать закон и не позволять себе, выпив, садиться за руль, а также напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью.С начала этого года на дорогах задержаны более 240 нетрезвых водителей, в отношении 32 водителей возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом состоянии.