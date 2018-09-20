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20 сентября 2018, 16:44



Московский театр труда представит в Норильске спектакль "Большая руда" - к юбилею Норильска при поддержке администрации Норильска и "Норникеля".

Театр труда представляет пьесы в жанре производственной драмы, одного из главных жанров соцреализма. Создатели театра хотят вернуть престиж простым рабочим профессиям - металлургам, хлебопашцам, строителям, переосмысливают сюжеты середины XX века. Все спектакли посвящены труду горняков, нефтяников, докторов, писателей, сталеваров: "Большая руда", "Нефтяной бум улыбается всем", "Сталевары", "Чемодан-блюз". Действие повести "Большая руда" происходит в 1950-х годах на одном из разрабатываемых рудников в районе Курской магнитной аномалии. Здесь пока снимают верхние слои и ожидают, когда, наконец, откроется рудоносный слой - "большая руда". История героя спектакля - это история о поиске счастья. У каждого из нас есть своя "большая руда" - своя цель, своя мечта, ради которой стоит бороться и не жалеть самого себя. Спектакли пройдут: 25 сентября в 18.30 в КДЦ "Юбилейный", ул. Шахтерская, 14, тел. 39-26-72; 26 сентября в 18.30 в КДЦ им. В. Высоцкого, ул. Строителей, 17, тел. 37-28-05; 27 сентября в 18.30 в Городском центре культуры, Большой зал, ул. Орджоникидзе, 15, тел. 22-99-14. Вход по пригласительным билетам.

Просмотров:89 Турне спектакля "Большая руда" Московского театра труда - это проект московского АНО "Центр стратегических разработок Институт социальных теорий, экологии и искусства". Норильчанам театр представит свою работу 25-27 сентября - это подарок к 65-летнему юбилею Норильска.Театр труда представляет пьесы в жанре производственной драмы, одного из главных жанров соцреализма. Создатели театра хотят вернуть престиж простым рабочим профессиям - металлургам, хлебопашцам, строителям, переосмысливают сюжеты середины XX века. Все спектакли посвящены труду горняков, нефтяников, докторов, писателей, сталеваров: "Большая руда", "Нефтяной бум улыбается всем", "Сталевары", "Чемодан-блюз".Действие повести "Большая руда" происходит в 1950-х годах на одном из разрабатываемых рудников в районе Курской магнитной аномалии. Здесь пока снимают верхние слои и ожидают, когда, наконец, откроется рудоносный слой - "большая руда". История героя спектакля - это история о поиске счастья. У каждого из нас есть своя "большая руда" - своя цель, своя мечта, ради которой стоит бороться и не жалеть самого себя.Спектакли пройдут:25 сентября в 18.30 в КДЦ "Юбилейный", ул. Шахтерская, 14, тел. 39-26-72;26 сентября в 18.30 в КДЦ им. В. Высоцкого, ул. Строителей, 17, тел. 37-28-05;27 сентября в 18.30 в Городском центре культуры, Большой зал, ул. Орджоникидзе, 15, тел. 22-99-14.Вход по пригласительным билетам.