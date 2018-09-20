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20 сентября 2018, 16:44



Календарь праздников. Минтруда определило, сколько будем отдыхать в новом году.



Просмотров:91 Минтруда России одобрило перенос праздничных и выходных дней в 2019 году, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства РФ. Так, суббота и воскресенье 5 и 6 января перенесут на четверг и пятницу 2 и 3 мая. Выходной в субботу, 23 февраля, сдвигается на пятницу, 10 мая. Таким образом, новогодние каникулы в стране продлятся с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества россияне будут отдыхать два дня — 23 и 24 февраля. По случаю Международного женского дня выходными будут 8, 9 и 10 марта. Майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. В честь Дня независимости России предусмотрен один выходной день — 12 июня. По случаю Дня народного единства нерабочими сделают дни со 2 по 4 ноября.