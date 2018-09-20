Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 сентября 2018, 16:53



С сегодняшнего дня и по 5 октября во всех субъектах РФ пройдет выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья россиян. Под наблюдение Росстата попали 15 семей Норильска.

Целью проведения данного мониторинга является получение статистической информации, которая отражает фактическое влияние поведенческих факторов, получивших массовое распространение в образе жизни граждан РФ, на состояние здоровья представителей возрастных, гендерных, социально-статусных (выделяемых по уровню образования, доходов, сфере занятости) групп населения, а также территориальных общностей - жителей городских населенных пунктов и сельских поселений. Опрос проводится на основании специальных форм федерального статистического наблюдения (вопросников). Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Они будут использоваться исключительно в обобщенном виде в целях формирования официальной статистической информации, предназначенной для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетного национального проекта "Здоровье". Государство интересует: - заболеваемость в группах с разным уровнем доходов; - самооценки здоровья мужчинами и женщинами; - удовлетворенность населения медицинской помощью в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях; - отношение к лечению в группах разных видов деятельности; - доля населения, питающегося всухомятку; - употребление алкоголя в группах с разным уровнем дохода; - охват населения физкультурой и спортом в зависимости от доходов; - причины употребления спиртных напитков в разных типах поселений; - наличие желания попробовать наркотики и так далее. Всего 203 позиции.

Просмотров:95 Впервые наблюдение было организовано в 2013 году, проводится один раз в пять лет и охватывает 15 тысяч домохозяйств. В Красноярском крае будут опрошены 270 семей - 195 в городской местности, 15 из них в Норильске, и 75 - в сельской. Выборка случайна.Целью проведения данного мониторинга является получение статистической информации, которая отражает фактическое влияние поведенческих факторов, получивших массовое распространение в образе жизни граждан РФ, на состояние здоровья представителей возрастных, гендерных, социально-статусных (выделяемых по уровню образования, доходов, сфере занятости) групп населения, а также территориальных общностей - жителей городских населенных пунктов и сельских поселений.Опрос проводится на основании специальных форм федерального статистического наблюдения (вопросников). Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Они будут использоваться исключительно в обобщенном виде в целях формирования официальной статистической информации, предназначенной для разработки и оценки эффективности мер по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетного национального проекта "Здоровье".Государство интересует:- заболеваемость в группах с разным уровнем доходов;- самооценки здоровья мужчинами и женщинами;- удовлетворенность населения медицинской помощью в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;- отношение к лечению в группах разных видов деятельности;- доля населения, питающегося всухомятку;- употребление алкоголя в группах с разным уровнем дохода;- охват населения физкультурой и спортом в зависимости от доходов;- причины употребления спиртных напитков в разных типах поселений;- наличие желания попробовать наркотики и так далее. Всего 203 позиции.