20 сентября 2018, 16:54



"Сибирский фонд сбережений" краевой суд признал банкротом.

Конкурсное производство открыто до 5 марта 2019 года. Постоянного управляющего выберут 15 ноября 2018 года, а пока банкротными делами кредитной организации будет заниматься врио управляющего. В сентябре прошлого года кооператив, зарегистрированный по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, заподозрили в организации финансовой пирамиды. По данным краевой прокуратуры, задолженность организации перед пайщиками составила более 66 млн рублей. В общей сложности обманутыми оказались более 2,5 тысячи вкладчиков. Чуть позже в арбитражный суд поступили заявления от вкладчиков «Сибирского фонда сбережений». Люди требовали вернуть деньги. В январе этого года в отношении фонда ввели процедуру наблюдения. Установлено, что руководство кооператива принимало деньги, но в бизнес, приносящий доход, они не вкладывались. Речь идет о сумме более 1 млрд рублей.