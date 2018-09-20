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20 сентября 2018, 17:00



Ржавые инструменты стоматолога, просроченные лекарства и тараканы. Прокуратура Норильска выявила нарушения ФЗ в следственном изоляторе № 4 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Как сообщают в прокуратуре, в результате осмотра в камерах были обнаружены предметы, которые арестованным запрещено хранить и иметь при себе. В пищеблоке и медицинской части СИЗО выявлены отдельные нарушения санитарно-гигиенических требований. В стоматологическом кабинете обнаружены медицинские инструменты со следами ржавчины, явно не пригодные для оказания медицинской помощи. В этом же кабинете нашлись лекарства с истекшим сроком годности. В пищеблоке санитарная обработка была не достаточной, и. о. прокурора обнаружил даже насекомых. Нарушения санитарно-гигиенических требований послужили основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях, а в адрес начальника ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Красноярскому краю внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Просмотров:95 Исполняющий обязанности прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев провел проверку соблюдения требований содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в следственном изоляторе № 4 ГУФСИН России по Красноярскому краю. И. о прокурора осмотрел помещения, где содержатся подозреваемые, обвиняемые, проверил штрафные помещения, прогулочные дворы, медицинскую часть и пищеблок.Как сообщают в прокуратуре, в результате осмотра в камерах были обнаружены предметы, которые арестованным запрещено хранить и иметь при себе. В пищеблоке и медицинской части СИЗО выявлены отдельные нарушения санитарно-гигиенических требований. В стоматологическом кабинете обнаружены медицинские инструменты со следами ржавчины, явно не пригодные для оказания медицинской помощи. В этом же кабинете нашлись лекарства с истекшим сроком годности. В пищеблоке санитарная обработка была не достаточной, и. о. прокурора обнаружил даже насекомых.Нарушения санитарно-гигиенических требований послужили основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях, а в адрес начальника ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Красноярскому краю внесено представление. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.