20 сентября 2018, 17:10



21 сентября Александр Усс официально станет главой Красноярского края.

Церемония инаугурации пройдёт в Большом концертом зале. «Избирком зафиксировал, что в голосовании приняли участие 592 788 избирателей. Большинством голосов главой края избран Александр Усс. После предварительных консультаций был подготовлен проект постановления, по которому предложено провести инаугурацию 21 сентября в Большом концертном зале краевой филармонии, - сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Клешко. В торжественной церемонии примет участие председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас.