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20 сентября 2018, 17:24



54 норильские семьи - 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе - попали под наблюдение Красноярскстата.

На территории Красноярского края обследуется 1134 домохозяйства - 810 в городской местности, из них 54 - в Норильске и 324 - в сельской. Выборка семей - случайна. Стоит отметить, что информация, полученная от респондентов в ходе проведения опроса, является конфиденциальной, не подлежит разглашению и будет использована только в целях формирования государственных федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни населения в сводном виде. Гарантии защиты содержащейся в вопросниках информации о населении определены в статье 9 "Гарантии защиты первичных статистических данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения" Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации". Впервые наблюдение условий жизни населения было проведено в 2011 году и охватило 10 тысяч домохозяйств по всей России. С 2014 года мониторинг проходит один раз в два года и охватывает уже 60 тысяч российских семей. Основной целью наблюдения является получение информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских граждан. Россиян, в том числе и норильчан расспрашивают: - об их участии в трудовой деятельности, ее продолжительности, профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней; - об уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном обслуживании; - о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению; - о наличии информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию; - о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта; - о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания; - о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей. И полученная статистическая информация будет использована при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ. Добавим, комплексное наблюдение условий жизни населения проводится во исполнение Постановления правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения".

Просмотров:86 С 15 по 29 сентября 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проводится комплексное наблюдение условий жизни населения. Оно организуется Федеральной службой государственной статистики (Росстат), которую в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тува представляет Красноярскстат.На территории Красноярского края обследуется 1134 домохозяйства - 810 в городской местности, из них 54 - в Норильске и 324 - в сельской. Выборка семей - случайна.Стоит отметить, что информация, полученная от респондентов в ходе проведения опроса, является конфиденциальной, не подлежит разглашению и будет использована только в целях формирования государственных федеральных информационных ресурсов о потенциале и состоянии уровня жизни населения в сводном виде.Гарантии защиты содержащейся в вопросниках информации о населении определены в статье 9 "Гарантии защиты первичных статистических данных, содержащихся в формах федерального статистического наблюдения" Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации".Впервые наблюдение условий жизни населения было проведено в 2011 году и охватило 10 тысяч домохозяйств по всей России. С 2014 года мониторинг проходит один раз в два года и охватывает уже 60 тысяч российских семей.Основной целью наблюдения является получение информации, отражающей фактические условия жизнедеятельности российских граждан. Россиян, в том числе и норильчан расспрашивают:- об их участии в трудовой деятельности, ее продолжительности, профессиональных, личных мотивациях и ограничениях участия в ней;- об уровне обеспечения прав на социальную защиту и потребностей в социальном обслуживании;- о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению;- о наличии информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию;- о пользовании услугами и удовлетворенности работой учреждений социальной сферы и транспорта;- о безопасности производственной и непроизводственной сфер обитания;- о причинах ограничений в удовлетворении жизненно важных потребностей.И полученная статистическая информация будет использована при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.Добавим, комплексное наблюдение условий жизни населения проводится во исполнение Постановления правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения".