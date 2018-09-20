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20 сентября 2018, 17:37



Плато Путорана попало в список самых красивых мест России. Красноярский край оказался на третьей строчке рейтинга природных достопримечательностей.



Просмотров:75 Плато Путорана попало в топ-10 самых красивых мест России по версии «РИА Новости». Горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья, оказался на третьем месте в рейтинге. Плато пересекает множество рек, образующихся при летнем таянии снегов и ледников, которое начинается за полярным кругом только в августе. Горы расположены до 1701 метра над уровнем моря. Путоранский государственный природный заповедник имеет статус строгого природного резервата. Территория заповедника равняется 1 887 251 га с охраняемой зоной 1 773 300 га. С эвенского языка название плато Путорана переводится как «озёра с крутыми берегами», а с юкагирского – «горы без вершин».