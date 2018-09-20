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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 сентября 2018, 18:49

Дудинский школьник Глеб Воронов, финалист конкурса IMAKE, участник международной выставки молодых изобретателей, подал заявку на получение патента на изобретение.


Он придумал необычную мыльницу на магнитах. Свою разработку, которая должна облегчить быт всем любителям чистых рук, он представляет сейчас на международной выставке в Индонезии. К идее создания "летающего" мыла школьник пришел сам: ему не нравилось, что в обычной мыльнице оно часто размокает. Мальчик подумал, что решить эту проблему можно, если мыло вообще не будет касаться емкости, в которой хранится. Он взял два мощных магнита, один из которых прикрепил к самому мылу, второй - к подставке. Разные полюса отталкиваются друг от друга - так достигается эффект левитации, мыло как бы парит в воздухе.
Как рассказал юный конструктор Глеб Воронов в интервью телеканалу "Вести. Ямал", он надеется найти инвесторов, которые смогут вложить средства в его изобретение. "Через пять-десять лет такая мыльница может быть в каждом доме", - считает северянин.

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