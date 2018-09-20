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20 сентября 2018, 18:49



Дудинский школьник Глеб Воронов, финалист конкурса IMAKE, участник международной выставки молодых изобретателей, подал заявку на получение патента на изобретение.

Как рассказал юный конструктор Глеб Воронов в интервью телеканалу "Вести. Ямал", он надеется найти инвесторов, которые смогут вложить средства в его изобретение. "Через пять-десять лет такая мыльница может быть в каждом доме", - считает северянин.

Просмотров:24 Он придумал необычную мыльницу на магнитах. Свою разработку, которая должна облегчить быт всем любителям чистых рук, он представляет сейчас на международной выставке в Индонезии. К идее создания "летающего" мыла школьник пришел сам: ему не нравилось, что в обычной мыльнице оно часто размокает. Мальчик подумал, что решить эту проблему можно, если мыло вообще не будет касаться емкости, в которой хранится. Он взял два мощных магнита, один из которых прикрепил к самому мылу, второй - к подставке. Разные полюса отталкиваются друг от друга - так достигается эффект левитации, мыло как бы парит в воздухе.Как рассказал юный конструктор Глеб Воронов в интервью телеканалу "Вести. Ямал", он надеется найти инвесторов, которые смогут вложить средства в его изобретение. "Через пять-десять лет такая мыльница может быть в каждом доме", - считает северянин.