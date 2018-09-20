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20 сентября 2018, 18:51



На побережье Карского моря завершилась экспедиция экообщественников "Природа Сибири". Ее руководитель, путешественник Игорь Чапалов, находясь проездом в Норильске, рассказал "Заполярке" об этих проектах.

В экспедиции участвовали сам Игорь Чапалов и десять волонтеров-партнеров из авиаремонтного предприятия "Мотор" (г. Омск). На самолете Ан-2, оснащенном большими колесами от Як-40, они провели пробные посадки прямо на песчаные косы и галечные отмели в береговой черте. Неподалеку от Диксона команда установила модульный шатер площадью в 40 квадратных метров для проживания в нем волонтеров. Все это дает возможность дальнейшего развития деятельности авиаотряда и волонтеров, которые при помощи плазмореза будут превращать бочки в листы металла, а их вывозить из Арктики значительно проще. Экспедиция длилась полтора месяца. В итоге ее участникам удалось совершить экспериментальные полеты и приземления на зимовье Громадском в 180 км от Диксона, собрать на побережье первых пять тонн металлолома, завезти топливо и оборудование для экспедиций следующего года. Проект по очистке территории в 2019 году продолжится, также в планах общественников экологический - авиамониторинг побережья.

Просмотров:132 Красноярская региональная общественная экологическая организация "Природа Сибири" выиграла в этом году два гранта: первый - по линии минприроды и экологии края, второй - в Фонде президентских грантов. Благодаря этому стартовали два проекта: "Центр сохранения природного и культурного наследия восточного сектора Арктики" и "Экологический авиаотряд восточного сектора Арктики". Цели этих проектов - начать очистку территории побережья Карского моря от многочисленных бочек из-под ГСМ и вернуть малую авиацию в Арктику.В экспедиции участвовали сам Игорь Чапалов и десять волонтеров-партнеров из авиаремонтного предприятия "Мотор" (г. Омск). На самолете Ан-2, оснащенном большими колесами от Як-40, они провели пробные посадки прямо на песчаные косы и галечные отмели в береговой черте. Неподалеку от Диксона команда установила модульный шатер площадью в 40 квадратных метров для проживания в нем волонтеров. Все это дает возможность дальнейшего развития деятельности авиаотряда и волонтеров, которые при помощи плазмореза будут превращать бочки в листы металла, а их вывозить из Арктики значительно проще.Экспедиция длилась полтора месяца. В итоге ее участникам удалось совершить экспериментальные полеты и приземления на зимовье Громадском в 180 км от Диксона, собрать на побережье первых пять тонн металлолома, завезти топливо и оборудование для экспедиций следующего года. Проект по очистке территории в 2019 году продолжится, также в планах общественников экологический - авиамониторинг побережья.