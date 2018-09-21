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21 сентября 2018, 08:38



В Норильске пройдет всероссийский междисциплинарный форум «Читаем Север».

Можно ли комфортно жить на Севере в ХХ веке? Как изображали Таймыр на старинных картах? Как готовили педагогов для Крайнего Севера? Как декабристы панировали захватить Читу, и что из этого вышло? Как колонизировали Кольский полуостров в 20-е годы? Как менялся визуальный облик Норильска «от лагерного поселка до свободного города»? Какими были нереализованные проекты Норильска? Как Север стал аргументом в дискуссии о путях развития России? Эти и многие другие вопросы станут ключевыми темами форума и предметом обсуждения. Среди участников форума: Яков Гордин, главный редактор журнала «Звезда», Варвара Вовина, зам. директора Петербургского института истории РАН, Евгений Гонтмахер, профессор НИУ «Высшая школа экономки», Людмила Мезит, доцент Красноярского педагогического университета, Юлия Мошник, научный сотрудник музея-заповедника «Выборгский замок». На форуме выступят также специалисты МВК «Музей Норильска» и Централизованной библиотечной системы, норильские краеведы. Форум будет носить дискуссионный характер и пройдет в формате круглого стола. Предполагается участие слушателей форума в обсуждении широкого круга вопросов, посвященных исследованию и современной проблематике русского Севера. В рамках форума «Читаем Север» состоится также презентация «северного» номера старейшего литературного и общественно-политического журнала «Звезда», выпущенного к 65-летию Норильска (в журнале есть раздел, посвященный нашему городу). Авторами тематического выпуска, наряду с известными писателями, поэтами, учеными, историками, такими как Александр Городницкий, Валерий Попов, Яков Гордин, Михаил Кураев и другие, стали и наши земляки – Станислав и Лариса Стрючковы, Татьяна Шайбулатова, Татьяна Еленина. Тематический выпуск журнала «Звезда» будет передан в книжные фонды образовательных учреждений города, в фонды учреждений культуры. К участию в форуме приглашаются представители научного сообщества Норильска, краеведы, этнологи, архивисты, студенты и учащиеся учебных заведений города в качестве активных участников обсуждений. Форум пройдет 28-29 сентября в конференц-зале публичной библиотеки города Норильска (Ленинский проспект, 20а).

Просмотров:122 Он приурочен к 65-летию нашего города и посвящен Северу как объединяющему культуру и пространство явлению. Север как увлекательная книга, в которой еще множество непрочитанных страниц – таков лейтмотив будущего форума. В нем примут участие историки, литераторы, географы, экономисты из Москвы, Петербурга, Красноярска, Выборга и Норильска. Форум инициирован компанией «Норникель» при поддержке городской администрации.Можно ли комфортно жить на Севере в ХХ веке? Как изображали Таймыр на старинных картах? Как готовили педагогов для Крайнего Севера? Как декабристы панировали захватить Читу, и что из этого вышло? Как колонизировали Кольский полуостров в 20-е годы? Как менялся визуальный облик Норильска «от лагерного поселка до свободного города»? Какими были нереализованные проекты Норильска? Как Север стал аргументом в дискуссии о путях развития России? Эти и многие другие вопросы станут ключевыми темами форума и предметом обсуждения.Среди участников форума: Яков Гордин, главный редактор журнала «Звезда», Варвара Вовина, зам. директора Петербургского института истории РАН, Евгений Гонтмахер, профессор НИУ «Высшая школа экономки», Людмила Мезит, доцент Красноярского педагогического университета, Юлия Мошник, научный сотрудник музея-заповедника «Выборгский замок». На форуме выступят также специалисты МВК «Музей Норильска» и Централизованной библиотечной системы, норильские краеведы.Форум будет носить дискуссионный характер и пройдет в формате круглого стола. Предполагается участие слушателей форума в обсуждении широкого круга вопросов, посвященных исследованию и современной проблематике русского Севера.В рамках форума «Читаем Север» состоится также презентация «северного» номера старейшего литературного и общественно-политического журнала «Звезда», выпущенного к 65-летию Норильска (в журнале есть раздел, посвященный нашему городу). Авторами тематического выпуска, наряду с известными писателями, поэтами, учеными, историками, такими как Александр Городницкий, Валерий Попов, Яков Гордин, Михаил Кураев и другие, стали и наши земляки – Станислав и Лариса Стрючковы, Татьяна Шайбулатова, Татьяна Еленина. Тематический выпуск журнала «Звезда» будет передан в книжные фонды образовательных учреждений города, в фонды учреждений культуры.К участию в форуме приглашаются представители научного сообщества Норильска, краеведы, этнологи, архивисты, студенты и учащиеся учебных заведений города в качестве активных участников обсуждений.Форум пройдет 28-29 сентября в конференц-зале публичной библиотеки города Норильска (Ленинский проспект, 20а).