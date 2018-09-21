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21 сентября 2018, 09:50



Огонь Студенческих игр отправился в очередное путешествие. В Турине прошла церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019.

Участникам церемонии презентовали Красноярский край и город Красноярск, украшением презентации стал творческий номер «Енисейская Сибирь». Вокально-танцевальная постановка, режиссером которой выступил серебряный призер Олимпийских игр, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух, продемонстрировала гостям культурные особенности России и Красноярского края. Также в программу вошел ещё один творческий номер «Наша зима» с участием вокалистов, танцоров и спортсменов-экстремалов, познакомивший зрителей со Студенческими играми, которые пройдут в 2019 году в Красноярске. Кульминацией церемонии стало зажжение чаши огня, пламя в которой первым факелом эстафеты огня 1959 года зажег президент FISU Олег Матыцын. Отметим, что на металлических лепестках этой чаши можно увидеть эмблемы всех летних и зимних Универсиад. Теперь здесь есть лепесток и с логотипом зимней Универсиады-2019. Затем российский сноубордист, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2013 года, посол Студенческих игр Николай Олюнин зажег от этой чаши первый факел зимней универсиады-У019. «Конечно, я очень волновался! Это исторический момент для всего мира. Я с честью принял эту ответственную миссию, для меня это новый опыт. Спасибо, что мне предоставили возможность вписать себя в историю зимней Универсиады-2019! Это очень важно для меня еще и потому, что Студенческие игры впервые будут проходить в моем родном городе. Красноярск сегодня стремительно преображается благодаря подготовке к зимней Универсиаде 2019 года: строятся современные спортивные объекты, появляются новые скверы», – рассказал Николай Олюнин после церемонии.

Просмотров:83 Турин стал первым городом международного этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. Эстафета огня стартовала 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Пламя зимней Универсиады-2019 символизирует единство и дружбу между студентами всего мира.Участникам церемонии презентовали Красноярский край и город Красноярск, украшением презентации стал творческий номер «Енисейская Сибирь». Вокально-танцевальная постановка, режиссером которой выступил серебряный призер Олимпийских игр, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух, продемонстрировала гостям культурные особенности России и Красноярского края. Также в программу вошел ещё один творческий номер «Наша зима» с участием вокалистов, танцоров и спортсменов-экстремалов, познакомивший зрителей со Студенческими играми, которые пройдут в 2019 году в Красноярске.Кульминацией церемонии стало зажжение чаши огня, пламя в которой первым факелом эстафеты огня 1959 года зажег президент FISU Олег Матыцын. Отметим, что на металлических лепестках этой чаши можно увидеть эмблемы всех летних и зимних Универсиад. Теперь здесь есть лепесток и с логотипом зимней Универсиады-2019.Затем российский сноубордист, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2013 года, посол Студенческих игр Николай Олюнин зажег от этой чаши первый факел зимней универсиады-У019.«Конечно, я очень волновался! Это исторический момент для всего мира. Я с честью принял эту ответственную миссию, для меня это новый опыт. Спасибо, что мне предоставили возможность вписать себя в историю зимней Универсиады-2019! Это очень важно для меня еще и потому, что Студенческие игры впервые будут проходить в моем родном городе. Красноярск сегодня стремительно преображается благодаря подготовке к зимней Универсиаде 2019 года: строятся современные спортивные объекты, появляются новые скверы», – рассказал Николай Олюнин после церемонии.