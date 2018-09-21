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21 сентября 2018, 10:11



Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года

Акционеры утвердили 1 октября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Просмотров:103 Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», на котором были утверждены дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере 776,02 руб. на одну обыкновенную акцию (около 11,37 долл. США по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018 — дату рекомендации Совета директоров). Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату дивидендов по итогам первого полугодия, составит 122,8 млрд руб. (около 1 800 млн долл. США).Акционеры утвердили 1 октября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.