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21 сентября 2018, 10:19



Норильский колледж искусств открывает новый творческий сезон спектаклем «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов писателя

Несмотря на то, что Чехов специально для детей ничего не писал, ряд его рассказов прочно вошёл в круг детского чтения и подготовил юных читателей к знакомству с творчеством выдающегося художника слова. Чехов глубоко интересовался вопросами воспитания, образования подрастающего поколения. Воспоминания собственного детства и отрочества нашли отражение в ряде произведений автора. Писатель хорошо знал детскую психологию и тонко её раскрывал в рассказах. НКИ приглашает школьников средних и старших классов «Перечитать Чехова» вместе со студентами колледжа 30 сентября в 15.00 в Театральном зале по адресу: ул. Комсомольская, 10. Стоимость билета - 150 рублей. Количество мест в зале ограничено. Забронировать места и заказать билеты можно по телефонам: 89069013984 или 48-53-15.

Просмотров:75 Студенческий театр «Дебют» под руководством режиссера А.В. Слизкова представит свою авторскую инсценировку таких рассказов классика, как: «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия», «Маска», «Дачники», «Злой мальчик».Несмотря на то, что Чехов специально для детей ничего не писал, ряд его рассказов прочно вошёл в круг детского чтения и подготовил юных читателей к знакомству с творчеством выдающегося художника слова.Чехов глубоко интересовался вопросами воспитания, образования подрастающего поколения. Воспоминания собственного детства и отрочества нашли отражение в ряде произведений автора. Писатель хорошо знал детскую психологию и тонко её раскрывал в рассказах.НКИ приглашает школьников средних и старших классов «Перечитать Чехова» вместе со студентами колледжа 30 сентября в 15.00 в Театральном зале по адресу: ул. Комсомольская, 10. Стоимость билета - 150 рублей. Количество мест в зале ограничено. Забронировать места и заказать билеты можно по телефонам: 89069013984 или 48-53-15.