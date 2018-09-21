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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 сентября 2018, 10:19

Норильский колледж искусств открывает новый творческий сезон спектаклем «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов писателя


Студенческий театр «Дебют» под руководством режиссера А.В. Слизкова представит свою авторскую инсценировку таких рассказов классика, как: «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия», «Маска», «Дачники», «Злой мальчик».
Несмотря на то, что Чехов специально для детей ничего не писал, ряд его рассказов прочно вошёл в круг детского чтения и подготовил юных читателей к знакомству с творчеством выдающегося художника слова.
Чехов глубоко интересовался вопросами воспитания, образования подрастающего поколения. Воспоминания собственного детства и отрочества нашли отражение в ряде произведений автора. Писатель хорошо знал детскую психологию и тонко её раскрывал в рассказах.
НКИ приглашает школьников средних и старших классов «Перечитать Чехова» вместе со студентами колледжа 30 сентября в 15.00 в Театральном зале по адресу: ул. Комсомольская, 10. Стоимость билета - 150 рублей. Количество мест в зале ограничено. Забронировать места и заказать билеты можно по телефонам: 89069013984 или 48-53-15.

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    Список новостей

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 19 сентября 2018 
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17:56   В эту субботу в Норильске распахнет свои двери долгожданная «Школа доктора Айболита». 17:42   Исполнилось 80 лет со дня рождения прославленного норильского тренера по боксу Евгения Темина. «Заполярная правда» вместе с его родными и близкими почтила память выдающегося земляка.
17:22   У норильчан есть возможность заявить свой двор на участие в программе благоустройства на 2019 год. 17:02   Норильчане почтили память легендарного поэта и почетного гражданина города Норильска Юрия Бариева, ушедшего из жизни 20 лет назад.
17:01   «Норникель» объявил о старте очередного конкурса социальных проектов в рамках программы «Мир новых возможностей», направленной на поддержку интересных идей и инициатив от городских сообществ. 16:37   В Норильском колледже искусств прошел первый в этом учебном году концерт.
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