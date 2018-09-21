Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 сентября 2018, 10:30



Норильчанин в десятке лучших. В Красноярском крае завершился первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Теперь народу предстоит выбрать из этой десятки лучшего из лучших участковых. Второй региональный этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября на сайте Главного управления МВД России по краю: 24.мвд.рф. Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов, представит наш регион на всероссийском этапе конкурса.

Просмотров:89 В течение десяти дней жители Красноярского края выбирали лучшего участкового, голосуя на сайте краевой полиции. Победителями первого этапа конкурса стали 10 полицейских, в том числе норильчанин, майор полиции Амиран Мамуладзе, набравший 141 голос и занявший второе место.Теперь народу предстоит выбрать из этой десятки лучшего из лучших участковых. Второй региональный этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября на сайте Главного управления МВД России по краю: 24.мвд.рф. Участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов, представит наш регион на всероссийском этапе конкурса.