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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:30 Норильчанин в десятке лучших. В Красноярском крае завершился первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».
10:19 Норильский колледж искусств открывает новый творческий сезон спектаклем «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов писателя
10:11 Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года
09:50 Огонь Студенческих игр отправился в очередное путешествие. В Турине прошла церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019.
08:38 В Норильске пройдет всероссийский междисциплинарный форум «Читаем Север».
18:51 На побережье Карского моря завершилась экспедиция экообщественников "Природа Сибири". Ее руководитель, путешественник Игорь Чапалов, находясь проездом в Норильске, рассказал "Заполярке" об этих проектах.
18:49 Дудинский школьник Глеб Воронов, финалист конкурса IMAKE, участник международной выставки молодых изобретателей, подал заявку на получение патента на изобретение.
17:37 Плато Путорана попало в список самых красивых мест России. Красноярский край оказался на третьей строчке рейтинга природных достопримечательностей.
17:24 54 норильские семьи - 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе - попали под наблюдение Красноярскстата.
17:10 21 сентября Александр Усс официально станет главой Красноярского края.
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