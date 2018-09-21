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21 сентября 2018, 13:41



Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.

Во время торжественного открытия состоится арест участников (по 1 человеку с каждой команды). Оставшимся участникам предстоит освободить арестованных товарищей, решая различные задания и преодолевая препятствия. Организация подобных мероприятий позволяет объединить усилия многих структур и общественных организаций. Это и Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Союз десантников России, спортивный клуб пейнтбола, «Сибирские витязи», а также 7-й отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю», ФКУ ОИК-30 ГУФСИН России по Красноярскому краю. После завершения мероприятия состоится церемония награждения, где победители получат дипломы, грамоты и ценные подарки.

Просмотров:117 Завтра на базе СОК «Оганер» пройдет военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход-2018», которое организовал отдел молодежной политики Норильска. Участниками станут студенты организаций среднего и высшего профессионального образования, представители отрядов движения «Юнармия» и общественных организаций города.Во время торжественного открытия состоится арест участников (по 1 человеку с каждой команды). Оставшимся участникам предстоит освободить арестованных товарищей, решая различные задания и преодолевая препятствия.Организация подобных мероприятий позволяет объединить усилия многих структур и общественных организаций. Это и Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Союз десантников России, спортивный клуб пейнтбола, «Сибирские витязи», а также 7-й отряд Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю», ФКУ ОИК-30 ГУФСИН России по Красноярскому краю.После завершения мероприятия состоится церемония награждения, где победители получат дипломы, грамоты и ценные подарки.