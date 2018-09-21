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21 сентября 2018, 14:03



Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края.

Глава края в присутствии депутатов регионального парламента, почетных граждан Красноярска и края, представителей общественных организаций и предприятий произнес торжественную клятву, пообещав соблюдать Конституцию РФ, законы края, прикладывать все силы и знания на благо региона. Присутствовавший на церемонии полпред президента в СФО Сергей Меняйло поздравил губернатора с вступлением в должность, отметив, что жители региона связывают свое будущее и решение проблем с именем Александр Усса. Полпред выразил надежду, что опыт и знания главы региона позволят организовать работу в крае на должном уровне, а также выполнить задачи президента РФ Владимира Путина. Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов также поздравил Александра Усса от лица депутатского корпуса со вступлением в должность. Александр Усс отметил, что его девизом в работе и делах всегда были и будут слова «Нам здесь жить». Вступление в должность, по словам губернатора, накладывает особую ответственность перед жителями региона.

Просмотров:118 Сегодня, 21 сентября, в 12 часов состоялась инаугурация губернатора региона Александра Усса. Церемония вступления в должность прошла в Большом концертном зале краевой филармонии, сообщает «Наш Красноярский край».Глава края в присутствии депутатов регионального парламента, почетных граждан Красноярска и края, представителей общественных организаций и предприятий произнес торжественную клятву, пообещав соблюдать Конституцию РФ, законы края, прикладывать все силы и знания на благо региона.Присутствовавший на церемонии полпред президента в СФО Сергей Меняйло поздравил губернатора с вступлением в должность, отметив, что жители региона связывают свое будущее и решение проблем с именем Александр Усса. Полпред выразил надежду, что опыт и знания главы региона позволят организовать работу в крае на должном уровне, а также выполнить задачи президента РФ Владимира Путина.Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов также поздравил Александра Усса от лица депутатского корпуса со вступлением в должность.Александр Усс отметил, что его девизом в работе и делах всегда были и будут слова «Нам здесь жить». Вступление в должность, по словам губернатора, накладывает особую ответственность перед жителями региона.