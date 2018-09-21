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21 сентября 2018, 14:24



Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.

Инициатор проведения акции - министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Просмотров:108 Ежегодная акция пройдет завтра, 22 сентября, в рамках Европейской недели мобильности. С ее помощью организаторы стараются привлечь как можно больше внимания к проблеме избыточного автомобильного транспорта и влиянию выхлопных газов на состояние атмосферного воздуха.Инициатор проведения акции - министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.