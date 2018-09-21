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21 сентября 2018, 15:11



«Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск».

Норильские газовики завершают подготовку к зиме: провели плановые осмотры, техобслуживание и ремонт устройств, оборудования и сооружений. Проведены испытания и проверки работоспособности различного оборудования, сезонные осмотры стройконструкций, утепление зданий и сооружений, подготовка технологического транспорта и спецтехники к эксплуатации зимой. В период речной навигации были завезены все необходимые грузы: сыпучие материалы, ГСМ, трубную продукцию, металлоконструкции. Производственные мощности и энергообеспечивающее оборудование готовы на 100 процентов. Завершается строительство и капитальные ремонты технологических и социальных объектов. На Мессояхском газовом месторождении практически окончено строительство здания столовой на 24 посадочных места, выполнен капитальный ремонт здания цеха обработки газа, ремонтно-эксплуатационного блока, насосной стабилизации конденсата. В Южно-Соленинском цехе добычи газа и газового конденсата были полностью заменены железобетонные плиты вертолетной площадки № 1 и изношенные трубопроводы тепловых сетей. На Северо-Соленинском месторождении выполнена антикоррозийная защита резервуаров для конденсата и метанола. На Пелятке восстановлена антикоррозийная защита в резервуарном парке конденсата и складе ГСМ. На объектах АО «Норильсктрансгаз» помимо уже упомянутого строительства газопровода-отвода до аэропорта продолжаются работы по замене опорно-ригельной части магистральных трубопроводов. До конца 2018 года будет заменено 2500 опор, что позволит повысить эксплуатационную надежность газотранспортной системы. В преддверии зимы выполнены ремонты помещений административно-бытового комплекса на ГРС-1, ремонты фасада и кровли здания блока обработки воды в Дудинке. Продолжаются работы по монтажу нового тентового гаража-стоянки для автомобилей и строительной техники на территории ГРС-4, а также к концу года завершится ремонт фасада и кровли здания теплого склада на ГРС-1.

Просмотров:102 Сейчас газ на этот объект подан, но пока в режиме пусконаладки оборудования котельной. Строительно-монтажные работы завершены, идет сдача объекта органам госнадзора с последующим вводом его в эксплуатацию. Планируется, что до конца октября эта работа завершится. Об этом на традиционном брифинге рассказали заместитель гендиректора по производству - главный инженер АО «Норильскгазпром» и АО «Таймыргаз» Аркадий Стригунов и заместитель гендиректора по производству - главный инженер АО «Норильсктрансгаз» Сергей Соколов.Норильские газовики завершают подготовку к зиме:провели плановые осмотры, техобслуживание и ремонт устройств, оборудования и сооружений. Проведены испытания и проверки работоспособности различного оборудования, сезонные осмотры стройконструкций,утепление зданий и сооружений, подготовка технологического транспорта и спецтехники к эксплуатации зимой. В период речной навигации были завезены все необходимые грузы: сыпучие материалы, ГСМ, трубную продукцию, металлоконструкции. Производственные мощности и энергообеспечивающее оборудование готовы на 100 процентов.Завершается строительство и капитальные ремонты технологических и социальных объектов. На Мессояхском газовом месторождении практически окончено строительство здания столовой на 24 посадочных места, выполнен капитальный ремонт здания цеха обработки газа, ремонтно-эксплуатационного блока, насосной стабилизации конденсата.В Южно-Соленинском цехе добычи газа и газового конденсата были полностью заменены железобетонные плиты вертолетной площадки № 1 и изношенные трубопроводы тепловых сетей. На Северо-Соленинском месторождении выполнена антикоррозийная защита резервуаров для конденсата и метанола. На Пелятке восстановлена антикоррозийная защита в резервуарном парке конденсата и складе ГСМ.На объектах АО «Норильсктрансгаз» помимо уже упомянутого строительства газопровода-отвода до аэропорта продолжаются работы по замене опорно-ригельной части магистральных трубопроводов. До конца 2018 года будет заменено 2500 опор, что позволит повысить эксплуатационную надежность газотранспортной системы. В преддверии зимы выполнены ремонты помещений административно-бытового комплекса на ГРС-1, ремонты фасада и кровли здания блока обработки воды в Дудинке. Продолжаются работы по монтажу нового тентового гаража-стоянки для автомобилей и строительной техники на территории ГРС-4, а также к концу года завершится ремонт фасада и кровли здания теплого склада на ГРС-1.