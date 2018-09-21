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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:44 Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, бессрочно, в любое время
16:38 Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи
15:59 Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века.
15:51 Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40 Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».
15:19 В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11 «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск».
14:24 Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.
14:03 Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края.
13:41 Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.[все новости]
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