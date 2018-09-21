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21 сентября 2018, 15:19



В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.

А вот с середины следующей недели норильские синоптики ждут похолодания и заморозки. Такая погода типична для сентября, и пока все процессы находятся в пределах многолетней нормы.

Просмотров:117 Серия циклонов, которая проходит над северной частью Таймыра, в Норильске отзывается теплыми фронтами и затяжными дождями. По мнению синоптиков, такая погода продержится до середины следующей недели. В эту субботу днем температура воздуха достигнет +10...+12 градусов, в воскресенье будет чуть прохладней, +6...+8; ночью будет холодать до 0+5, однако ниже нуля пока столбик термометра не опустится.А вот с середины следующей недели норильские синоптики ждут похолодания и заморозки. Такая погода типична для сентября, и пока все процессы находятся в пределах многолетней нормы.