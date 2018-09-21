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21 сентября 2018, 15:40



Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».

«Русский музей: виртуальный филиал» - уникальный, масштабный культурно-просветительский проект Русского музея, существующий с 2003 года. Сегодня проект - один из приоритетных актуального направления деятельности, связанной с использованием современных мультимедиатехнологий в просветительской работе Русского музея. Проект позволяет широкому кругу зрителей – посетителей виртуальных филиалов Русского музея (от самых маленьких любителей искусства до специалистов) - познакомиться с историей русского изобразительного искусства, а также расширить свои знания в области культуры и истории России на основе произведений из коллекции Русского музея. Местом дислокации информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» Норильская детская художественная школа выбрана неслучайно. Основана она была в 1966 году заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников СССР, участником Великой Отечественной войны Николаем Павловичем Лоем. С 1992 года Норильская детская художественная школа стала методическим центром северного региона. На ее базе проводятся семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации. Достижения учащихся школы и преподавателей отмечены победами на конкурсах различного уровня: городских, краевых, региональных и международных. Одна из наград вызывает особую гордость - победа во всероссийском конкурсе «Детская школа искусств - достояние Российского государства» в 2007 году. Преподаватели школы уверены, что мультимедийные фильмы, игры и интерактивные программы, представленные в медиатеке проекта «Русский музей: виртуальный филиал», позволят развить еще одно направление в воспитании и обучении детей, связанное с историей и культурой России. Ресурсы Русского музея станут частью обучающего процесса.

Просмотров:82 Это будет второй виртуальный филиал Русского музея в Красноярском крае, созданный на базе норильской детской художественной школы.«Русский музей: виртуальный филиал» - уникальный, масштабный культурно-просветительский проект Русского музея, существующий с 2003 года. Сегодня проект - один из приоритетных актуального направления деятельности, связанной с использованием современных мультимедиатехнологий в просветительской работе Русского музея. Проект позволяет широкому кругу зрителей – посетителей виртуальных филиалов Русского музея (от самых маленьких любителей искусства до специалистов) - познакомиться с историей русского изобразительного искусства, а также расширить свои знания в области культуры и истории России на основе произведений из коллекции Русского музея.Местом дислокации информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» Норильская детская художественная школа выбрана неслучайно. Основана она была в 1966 году заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников СССР, участником Великой Отечественной войны Николаем Павловичем Лоем. С 1992 года Норильская детская художественная школа стала методическим центром северного региона. На ее базе проводятся семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации. Достижения учащихся школы и преподавателей отмечены победами на конкурсах различного уровня: городских, краевых, региональных и международных. Одна из наград вызывает особую гордость - победа во всероссийском конкурсе «Детская школа искусств - достояние Российского государства» в 2007 году.Преподаватели школы уверены, что мультимедийные фильмы, игры и интерактивные программы, представленные в медиатеке проекта «Русский музей: виртуальный филиал», позволят развить еще одно направление в воспитании и обучении детей, связанное с историей и культурой России. Ресурсы Русского музея станут частью обучающего процесса.