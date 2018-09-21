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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 сентября 2018, 15:51

Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.


В Центральном районе 29 сентября в 15.00 в Городском центре культуры состоится концерт-ностальгия песен советских лет «Мои года – моё богатство». В концерте примут участие творческие коллективы города. Конферанс концерта и незабвенные хиты советской эстрады позволят гостям перенестись во времена своей молодости, вспомнить самые яркие моменты жизни.
Для гостей праздника будет организована интерактивная танцплощадка «В городском саду…». Под аккомпанемент духового оркестра гости праздника смогут станцевать вальс и спеть песни 70-х-80-х годов. Ретровыставка в антураже осенних пейзажей в выставочной галерее ГЦК дополнит атмосферу городского парка незабываемыми впечатлениями. Элементы фотозоны в стиле 80-х годов, которая располагалась во время празднования юбилея города на Ленинском проспекте, позволит всем желающим сделать соответствующее духу времени и модное сейчас селфи.
В Талнахе 1 октября в 18.00 на сцене культурно-досугового центра им. Вл. Высоцкого будет представлена интерактивная концертная программа «Какие наши годы!». Зрителей ожидают лучшие номера в исполнении вокальных и хореографических ансамблей района. Можно будет погрузиться во времена юности и вспомнить песни и танцы прошлых лет, получить призы, приняв участие в играх «Нам песня строить и жить помогает» и «Танцплощадка».
В фойе будет работать выставка прикладного творчества «Академия мастерства» клуба «Рукодельницы» Талнахской городской библиотеки. Участницы клуба проведут мастер-класс по рукоделию. Для желающих сделать яркие фотографии будет работать фотосалон «Королева осени».
В Кайеркане 29 сентября в 15.00 в детской школе искусств гостей праздника порадуют своим творчеством народный казачий ансамбль «Горлица», струнный ансамбль Play School, вокальная студия «Свои», хореографический ансамбль «Кайерканская мозаика», а также солисты-педагоги. В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса «Бабушкин пирог». На 2-м этаже школы пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и по высаживанию комнатных растений.
Вход на концерты по пригласительным билетам.
Дополнительная информация по телефонам:
Городской центр культуры – 22-99-14;
КДЦ им. Вл. Высоцкого - 37-28-05;
КДЦ «Юбилейный» - 39-37-98.

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