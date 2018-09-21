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21 сентября 2018, 15:59



Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века.

Еще вчера вахтовками на гору были заброшены те, кто маркирует маршрут, ставят лагерь, завтра туда же отправят кашеваров и руководителей связок. Всего в организации похода задействованы более полусотни человек: практически все работники станции детско-юношеского туризма и экскурсий, старшие ученики СДЮТиЭ, участники клуба альпинистов «Сокол». Туристы - участники восхождения - добираются до стартового лагеря самостоятельно, вдоль Талнахских гор до подножия горы Сокол. Построение в лагере начинается в 11.00. По мнению синоптиков, погода в этот день должна быть достаточно комфортной для восхождения, +10 градусов, правда, возможны осадки, есть смысл предусмотреть дождевики и удобную для восхождения непромокаемую обувь.

Просмотров:99 В этом году на участие в массовом восхождении подано более 300 заявок, но многолетняя практика показывает, что собирается на это мероприятие значительно больше народа - примерно 700, из которых около пятисот человек доходят до вершины.Еще вчера вахтовками на гору были заброшены те, кто маркирует маршрут, ставят лагерь, завтра туда же отправят кашеваров и руководителей связок. Всего в организации похода задействованы более полусотни человек: практически все работники станции детско-юношеского туризма и экскурсий, старшие ученики СДЮТиЭ, участники клуба альпинистов «Сокол». Туристы - участники восхождения - добираются до стартового лагеря самостоятельно, вдоль Талнахских гор до подножия горы Сокол. Построение в лагере начинается в 11.00.По мнению синоптиков, погода в этот день должна быть достаточно комфортной для восхождения, +10 градусов, правда, возможны осадки, есть смысл предусмотреть дождевики и удобную для восхождения непромокаемую обувь.