Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 сентября 2018, 16:38



Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи

Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных. Большинство ученых сегодня уверено в том, что эти излияния лавы были замешаны в вымирании животных, однако конкретный механизм их действия на климат и экосистемы Земли пока остается предметом споров. Часть геологов считает, что его действие было «мгновенным» - оно сразу погубило огромное число животных, тогда как их противники полагают, что вымирание могло растянуться на несколько миллионов лет и было связано с рядом косвенных экологических последствий этих излияний. Как показывают расчеты ученых, Пермское вымирание началось примерно 251 миллион 939 тысяч лет назад, что совпадает по времени с пиком извержений на плато Путорана.

Просмотров:71 Ученые нашли свидетельства того, что Пермское вымирание - крупнейшая катастрофа в истории Земли, произошла из-за того, что в это время в атмосферу и океаны были выброшены большие количества углекислого газа и метана, резко изменивших климат и сделавших Землю крайне жаркой и засушливой. Как показывают исследования российских геологов, эти выбросы вышли на поверхность планеты в окрестностях плато Путорана, недалеко Норильска, и случились эти мощнейшие излияния магмы примерно 252 миллиона лет назад, сообщают РИА Новости.Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.Большинство ученых сегодня уверено в том, что эти излияния лавы были замешаны в вымирании животных, однако конкретный механизм их действия на климат и экосистемы Земли пока остается предметом споров.Часть геологов считает, что его действие было «мгновенным» - оно сразу погубило огромное число животных, тогда как их противники полагают, что вымирание могло растянуться на несколько миллионов лет и было связано с рядом косвенных экологических последствий этих излияний. Как показывают расчеты ученых, Пермское вымирание началось примерно 251 миллион 939 тысяч лет назад, что совпадает по времени с пиком извержений на плато Путорана.