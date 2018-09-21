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21 сентября 2018, 16:44



Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, бессрочно, в любое время

Кроме того, теперь предпринимателям не придется предоставлять сведения о среднесписочной численности работников, сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или остаточной стоимости основных средств. Эти вопросы обсудили депутаты на заседании комиссии по бюджету и собственности. Депутаты поддержали эти изменения и рекомендовали утвердить их на сессии норильского Горсовета, которая состоится 25 сентября.

Просмотров:62 Изменился порядок приватизации муниципальных помещений предпринимателями. Если раньше срок приватизации был обозначен четко, это можно было сделать только до 1 июля 2018, то сейчас эти ограничения устранены. Правда, правом на приватизацию предприниматель может воспользоваться при условии, что сведения о нем есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также - если на момент подачи заявления помещение находится в аренде не менее двух лет. Причем предпринимателю не надо будет предоставлять предоставлять письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики с информацией из Единого государственного регистра предприятий и организаций о хозяйствующем субъекте, потому что вся информация есть в интернете в открытом доступе.Кроме того, теперь предпринимателям не придется предоставлять сведения о среднесписочной численности работников, сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или остаточной стоимости основных средств.Эти вопросы обсудили депутаты на заседании комиссии по бюджету и собственности. Депутаты поддержали эти изменения и рекомендовали утвердить их на сессии норильского Горсовета, которая состоится 25 сентября.