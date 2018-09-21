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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 сентября 2018, 18:12

Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 30-летняя норильчанка


Накануне девушка через интернет решил оформить кредит. С ней связались «специалисты» кредитной организации и сообщили, что для оформления кредита необходимо  оплатить  комиссию в сумме 14 392 рубля. Заявительница перевела данную сумму на указанный счет через платежный терминал. После чего мошенники перестали выходить на связь.
По данному факту сотрудники полиции Отдела МВД России по г. Норильску  проводят проверку.
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