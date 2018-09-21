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21 сентября 2018, 21:48



Завершилась реконструкция моста через напорные водоводы на Юго-Западной объездной дороге Норильска

По словам Сергея Бойцова, начальника технического отдела МКУ «Норильскавтодор», работы начались в мае и выполнялись в три этапа. Первый этап включал проектно-изыскательские работы с прохождением экспертизы проекта в декабре 2016 года. Затем с января по март 2017 года велся демонтаж старого моста. На третьем этапе начались строительно-монтажные работы по устройству нового моста. В 2017 году были выполнены основные работы по бурению, устройству опор моста, монтажу пролетных строений и их омоноличиванию. Работы продолжались до декабря 2017 года. "Омоноличивание выполнялось с прогревом, – поясняет Сергей Бойцов. - Многие горожане наверняка видели над этим мостом сооружение из брезента, похожее на саркофаг. Под этим укрытием стояли тепловые пушки, которые поддерживали плюсовую температуру для проведения бетонных работ, в то время как на улице была минусовая температура. После завершения основной части строительно-монтажных работ был взят технологический перерыв до апреля 2018 года, поскольку оставшиеся строительные работы можно было выполнять только при плюсовой температуре воздуха. С наступлением апреля окончательно завершилась доставка необходимых материалов и конструкций и началась подготовка сооружения для дальнейших работ, а так же очистка от снега и льда рабочих площадей. В итоге 18 сентября этого года завершилась реконструкция моста через напорные водоводы". Стоимость моста - 191 миллион 750 тысяч рублей. В эту сумму включены затраты на проект, изыскательские работы и собственно строительство. Длина моста 25,43 метра, ширина – 10,5 метров. Для проезжей и пешеходной части моста использовано двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 9 сантиметров. Проезжая часть - три полосы одностороннего движения. Ширина тротуаров по полтора метра с каждой стороны. Расчетная нагрузка – 100 тонн. Длина пролета строения – 24 метра. Примечательно, что в Норильске впервые использовались пролеты такой длины. Для их доставки на территорию подрядчик использовал спецтехнику и специальные удерживающие устройства. Открытие моста намечено на середину октября и на этом участке Юго-Западной объездной дороги будет возобновлено круговое движение транспорта.

Просмотров:75 Старый мост через напорные водоводы был признан аварийным еще в двухтысячных и грозил обрушением на трубопровод. В апреле 2016 года был заключен трехсторонний договор между ГМК «Норильский никель», который выступал как плательщик, заказчиком – МКУ «Норильскавтодор», а так же подрядчиком ООО СПБ «МОСТ». По условиям договора подрядчик взял на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских, строительно-монтажных и сопутствующих работ, необходимых для строительства данного объекта и ввода его в эксплуатацию. Ранее подрядчик уже положительно зарекомендовал себя, выполняя работы по восстановлению моста в районе ТЭЦ-1, который был отремонтирован в рамках трехстороннего соглашения с компанией. В настоящее время он выполняет работы на мосту к гидропорту «Валек».По словам Сергея Бойцова, начальника технического отдела МКУ «Норильскавтодор», работы начались в мае и выполнялись в три этапа. Первый этап включал проектно-изыскательские работы с прохождением экспертизы проекта в декабре 2016 года. Затем с января по март 2017 года велся демонтаж старого моста. На третьем этапе начались строительно-монтажные работы по устройству нового моста. В 2017 году были выполнены основные работы по бурению, устройству опор моста, монтажу пролетных строений и их омоноличиванию. Работы продолжались до декабря 2017 года."Омоноличивание выполнялось с прогревом, – поясняет Сергей Бойцов. - Многие горожане наверняка видели над этим мостом сооружение из брезента, похожее на саркофаг. Под этим укрытием стояли тепловые пушки, которые поддерживали плюсовую температуру для проведения бетонных работ, в то время как на улице была минусовая температура. После завершения основной части строительно-монтажных работ был взят технологический перерыв до апреля 2018 года, поскольку оставшиеся строительные работы можно было выполнять только при плюсовой температуре воздуха. С наступлением апреля окончательно завершилась доставка необходимых материалов и конструкций и началась подготовка сооружения для дальнейших работ, а так же очистка от снега и льда рабочих площадей. В итоге 18 сентября этого года завершилась реконструкция моста через напорные водоводы".Стоимость моста - 191 миллион 750 тысяч рублей. В эту сумму включены затраты на проект, изыскательские работы и собственно строительство. Длина моста 25,43 метра, ширина – 10,5 метров. Для проезжей и пешеходной части моста использовано двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 9 сантиметров. Проезжая часть - три полосы одностороннего движения. Ширина тротуаров по полтора метра с каждой стороны. Расчетная нагрузка – 100 тонн. Длина пролета строения – 24 метра. Примечательно, что в Норильске впервые использовались пролеты такой длины. Для их доставки на территорию подрядчик использовал спецтехнику и специальные удерживающие устройства.Открытие моста намечено на середину октября и на этом участке Юго-Западной объездной дороги будет возобновлено круговое движение транспорта.