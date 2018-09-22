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22 сентября 2018, 15:00



В Норильске сегодня состоялось ежегодное массовое восхождение на Сокол

Невзоровы ни раз становилась героем "Заполярки". Мама - медсестра травмпункта, папа - мастер в ЗСК, и четверо их сыновей - девятилетние близнецы и подростки 14 и 15 лет наконец-то смогли взойти на вершину. Давно мечтали поучаствовать, но реализовать мечту смогли лишь в этом году. Пошли сами по себе. Без всяких заявок. Под гору доехали на своем внедорожнике. Массовое восхождение на гору Сокол началось в 11.00. Люди сформировались в связки, которые вели опытные туристы и инструкторы. На вершине участники получили сертификаты о подъеме, сладости. Заявки на восхождение подали 300 человек - в основном это учащиеся школ и их родители. Но по факту участников было больше, так как присоединится к организаторам - Станции детско-юношеского туризма и экскурсий и клубу альпинистов - могли все желающие, даже не заявив об этом заранее. По традиции, под горой дежурили спасатели и скорая.

Просмотров:138 Впервые в массовом восхождении на гору Сокол, которое состоялось сегодня, участвовала многодетная семья Невзоровых.Невзоровы ни раз становилась героем "Заполярки". Мама - медсестра травмпункта, папа - мастер в ЗСК, и четверо их сыновей - девятилетние близнецы и подростки 14 и 15 лет наконец-то смогли взойти на вершину. Давно мечтали поучаствовать, но реализовать мечту смогли лишь в этом году. Пошли сами по себе. Без всяких заявок. Под гору доехали на своем внедорожнике.Массовое восхождение на гору Сокол началось в 11.00. Люди сформировались в связки, которые вели опытные туристы и инструкторы. На вершине участники получили сертификаты о подъеме, сладости. Заявки на восхождение подали 300 человек - в основном это учащиеся школ и их родители. Но по факту участников было больше, так как присоединится к организаторам - Станции детско-юношеского туризма и экскурсий и клубу альпинистов - могли все желающие, даже не заявив об этом заранее.По традиции, под горой дежурили спасатели и скорая.