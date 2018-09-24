Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 сентября 2018, 09:05



В патрульно-постовой службе городского ОМВД открыты вакансии

Сотрудники полиции и члены их семей имеют право на бесплатную медицинскую помощь, ежегодную оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно для сотрудника и одного члена его семьи, санаторно-курортное и медицинское обеспечение, исчисление льготной выслуги лет для назначения пенсии один год за два. Ежемесячные поощрения, возможность получения бесплатного образования в учебных заведения системы МВД России. Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному страхованию и обеспечиваются всесезонным форменным обмундированием. По вопросу устройства на службу обращаться по адресу: ул. Бегичева, 9, или телефонам: 47-24-39, 22-02-38.

Просмотров:80 На службу требуются водители и полицейские ОБППСП. Мужчины в возрасте до 35 лет, образование – среднее (общее) полное, проходившие службу в вооруженных силах. Граждане, которые ранее привлекались к уголовной ответственности не рассматриваются.Сотрудники полиции и члены их семей имеют право на бесплатную медицинскую помощь, ежегодную оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно для сотрудника и одного члена его семьи, санаторно-курортное и медицинское обеспечение, исчисление льготной выслуги лет для назначения пенсии один год за два. Ежемесячные поощрения, возможность получения бесплатного образования в учебных заведения системы МВД России.Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному страхованию и обеспечиваются всесезонным форменным обмундированием.По вопросу устройства на службу обращаться по адресу: ул. Бегичева, 9, или телефонам: 47-24-39, 22-02-38.