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24 сентября 2018, 09:20



Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства Красноярского края, а также назначил Клишаса представителем в Совете Федерации

В соответствии с Уставом края и в связи со вступлением в должность губернатора Красноярского края полномочия членов регионального правительства прекращаются с 22 сентября. В то же время члены правительства края продолжают осуществлять свои полномочия в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства края. Также главой региона подписан указ о наделении Андрея Клишаса полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Красноярского края, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Просмотров:92 Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о вступлении в должность губернатора края с 21 сентября 2018 года, а также распоряжение о полномочиях членов правительства края.В соответствии с Уставом края и в связи со вступлением в должность губернатора Красноярского края полномочия членов регионального правительства прекращаются с 22 сентября. В то же время члены правительства края продолжают осуществлять свои полномочия в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства края.Также главой региона подписан указ о наделении Андрея Клишаса полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Красноярского края, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.