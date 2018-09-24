Фото новости:

Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 сентября 2018, 09:20

Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства Красноярского края, а также назначил Клишаса представителем в Совете Федерации


Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о вступлении в должность губернатора края с 21 сентября 2018 года, а также распоряжение о полномочиях членов правительства края.
В соответствии с Уставом края и в связи со вступлением в должность губернатора Красноярского края полномочия членов регионального правительства прекращаются с 22 сентября. В то же время члены правительства края продолжают осуществлять свои полномочия в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства края.
Также главой региона подписан указ о наделении Андрея Клишаса полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Красноярского края, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Просмотров:92
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 сентября 2018 
11:11   Более 130 нарушений ПДД. Таков результат рейдов «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель» за выходные дни 10:49   Сергей Меняйло: «Жители Красноярского края – главная ценность и основной ресурс развития территории»
10:21   Енисейское пароходство завершило перевозки по Ангаре 09:46   Сегодня Огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Алматы
09:33   Изменения в руководстве «Норникеля» 09:20   Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства Красноярского края, а также назначил Клишаса представителем в Совете Федерации
09:05   В патрульно-постовой службе городского ОМВД открыты вакансии

 22 сентября 2018 
15:00   В Норильске сегодня состоялось ежегодное массовое восхождение на Сокол

 21 сентября 2018 
21:48   Завершилась реконструкция моста через напорные водоводы на Юго-Западной объездной дороге Норильска 18:12   Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 30-летняя норильчанка
16:44   Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, в любое время, без ограничения сроков. 16:38   Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи.
15:59   Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века. 15:51   Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40   Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 15:19   В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11   «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск». 14:24   Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.
14:03   Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края. 13:41   Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.
10:30   Норильчанин в десятке лучших. В Красноярском крае завершился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». 10:19   Норильский колледж искусств открывает новый творческий сезон спектаклем «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов писателя.
10:11   Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года. 09:50   Огонь Студенческих игр отправился в очередное путешествие. В Турине прошла церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019.
08:38   В Норильске пройдет всероссийский междисциплинарный форум «Читаем Север».

 20 сентября 2018 
18:51   На побережье Карского моря завершилась экспедиция экообщественников "Природа Сибири". Ее руководитель, путешественник Игорь Чапалов, находясь проездом ... 18:49   Дудинский школьник Глеб Воронов, финалист конкурса IMAKE, участник международной выставки молодых изобретателей, подал заявку на получение патента на изобретение.
17:37   Плато Путорана попало в список самых красивых мест России. Красноярский край оказался на третьей строчке рейтинга природных достопримечательностей. 17:24   54 норильские семьи - 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе - попали под наблюдение Красноярскстата.
17:10   21 сентября Александр Усс официально станет главой Красноярского края. 17:00   Ржавые инструменты стоматолога, просроченные лекарства и тараканы. Прокуратура Норильска выявила нарушения ФЗ в следственном изоляторе № 4 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
16:54   "Сибирский фонд сбережений" краевой суд признал банкротом. 16:53   С сегодняшнего дня и по 5 октября во всех субъектах РФ пройдет выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья россиян. Под наблюдение Росстата попали 15 семей Норильска.
16:44   Календарь праздников. Минтруда определило, сколько будем отдыхать в новом году. 16:44   Московский театр труда представит в Норильске спектакль "Большая руда" - к юбилею Норильска при поддержке администрации Норильска и "Норникеля".
16:01   С завтрашнего дня в Норильске пройдут трехдневные рейдовые мероприятия «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель». 15:39   Получить разрешение на размещение рекламных конструкций станет проще.
15:22   Норильские хоккеисты отправились в Красноярск для участия в традиционном спортивном фестивале «Звезды Красноярья». 15:17   От истории Норильска к истории МФК "Норильский никель". Еще неделю в "Арене" будет экспонироваться выставка, посвященная ...
14:48   Александр Усс попросил Москву простить Красноярскому краю долги. Москва согласилась. 14:44   Лжебанкиры убедили мужчину оплатить «страховку» кредита.
14:16   Жильцы аварийных гостинок имеют право вернуть свои деньги, выплаченные в региональный Фонд капитального ремонта. 14:14   Бывший генеральный директор "Норильскгазпрома" Сергей Сокол избран председателем Законодательного собрания Иркутской области.
14:10   Добыча нефти в Красноярском крае в 2018 году достигнет 25 млн тонн, перекрыв прошлогодний рекорд. 14:00   В муниципальную программу по развитию туризма в Норильске войдут: «Большой Аргиш», Фестиваль северной ягоды, гастрофестиваль и турслет на Хараелахе.
12:49   Три новых светофорных объекта появятся на перекрестках Норильска уже до конца сентября. 12:29   Торжественная презентация XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, приуроченная к старту эстафеты огня Студенческих игр, пройдет в Москве 28 сентября.
11:41   Пассажирский теплоход «Станислав Гуменюк» осуществил плавание без необходимого разрешения. 10:41   35, 50 или 100 тысяч рублей за успех ученика. Таков размер премий, которые могут получить педагоги Красноярского края за работу с одарёнными детьми.
10:18   Сегодня последний день голосования за лучшего «Народного участкового». Поддержать норильчанина Амирана Мамуладзе в региональном этапе конкурса может любой желающий.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх