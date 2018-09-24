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24 сентября 2018, 09:33



Изменения в руководстве «Норникеля»

Азнаурян с 2013 года курировал топливно-энергетический комплекс, в зоне его ответственности находились управление и реструктуризация непрофильных активов компании.

Просмотров:95 Старший вице-президент — руководитель блока непромышленных активов и энергетики «Норникеля» Оник Азнаурян покидает компанию, чтобы заняться собственными проектами, сообщила пресс-служба компании.Азнаурян с 2013 года курировал топливно-энергетический комплекс, в зоне его ответственности находились управление и реструктуризация непрофильных активов компании.