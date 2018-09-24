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24 сентября 2018, 09:46



Сегодня Огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Алматы

Факел пронесут по улицам крупнейшего города Казахстана известные деятели спорта, ректоры вузов, спортсмены и другие участники эстафеты. В беговом этапе эстафеты огня примут участие 15 факелоносцев, среди которых президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, президент Национального спортивного студенческого союза Казахстана, член Исполкома FISU Кайрат Закирьянов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Ислам Канат, бронзовый призер чемпионата Европы по мини-футболу Динмухамбет Сулейманов, двукратный серебряный призер Всемирной зимней универсиады по биатлону Василий Подкорытов, ректор Казахского национального педагогического университета, ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков, сообщили в исполнительной дирекции универсиады. Общая протяженность маршрута - 2,5 км. Участники эстафеты пронесут огонь по проспекту Абая мимо Казахского национального университета, Национальной библиотеки республики Казахстан, Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, университета международного бизнеса, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования. Завершится алматинский этап эстафеты огня Зимней универсиады-2019 большим праздником на площади им. Абая перед Дворцом республики. Напомним, что эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Международный день студенческого спорта в Италии в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. 26 сентября международный этап проекта завершится в Китайской народной республике в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года. 29 сентября начнется российский этап эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.

Просмотров:74 Факел пронесут по улицам крупнейшего города Казахстана известные деятели спорта, ректоры вузов, спортсмены и другие участники эстафеты.В беговом этапе эстафеты огня примут участие 15 факелоносцев, среди которых президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова, президент Национального спортивного студенческого союза Казахстана, член Исполкома FISU Кайрат Закирьянов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Ислам Канат, бронзовый призер чемпионата Европы по мини-футболу Динмухамбет Сулейманов, двукратный серебряный призер Всемирной зимней универсиады по биатлону Василий Подкорытов, ректор Казахского национального педагогического университета, ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков, сообщили в исполнительной дирекции универсиады.Общая протяженность маршрута - 2,5 км. Участники эстафеты пронесут огонь по проспекту Абая мимо Казахского национального университета, Национальной библиотеки республики Казахстан, Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, университета международного бизнеса, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования. Завершится алматинский этап эстафеты огня Зимней универсиады-2019 большим праздником на площади им. Абая перед Дворцом республики.Напомним, что эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Международный день студенческого спорта в Италии в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. 26 сентября международный этап проекта завершится в Китайской народной республике в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года.29 сентября начнется российский этап эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.