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24 сентября 2018, 10:21



Енисейское пароходство завершило перевозки по Ангаре

Кроме этого, флотом ЕРП перевезено более 16 тыс.тонн нефтепродуктов по заявкам АО «Красноярскнефтепродукт». Для Новоангарского обогатительного комбината объем перевозок концентрата составил порядка 22 тыс. тонн. Напомним, что в нижнем течении (от устья до Богучанской ГЭС) Ангара доступна для судоходства с начала июня до октября. Однако это мелкая река, к тому же с порогами и шиверами, что значительно усложняет судоходство. В навигацию 2018 года на реке Ангара работало 64 единицы флота. На сегодняшний день все суда Енисейского пароходства выведен с Ангары, навигация на этом притоке завершена.

Просмотров:60 В текущую навигацию объем перевезенных грузов по реке Ангара составил более 330 тыс. тонн. Это в основном уголь с Кокуйского месторождения. Крупнейшими заказчиками перевозок по этому притоку остается АО «Полюс Логистика» с объемом более 230 тыс. тонн.Кроме этого, флотом ЕРП перевезено более 16 тыс.тонн нефтепродуктов по заявкам АО «Красноярскнефтепродукт». Для Новоангарского обогатительного комбината объем перевозок концентрата составил порядка 22 тыс. тонн.Напомним, что в нижнем течении (от устья до Богучанской ГЭС) Ангара доступна для судоходства с начала июня до октября. Однако это мелкая река, к тому же с порогами и шиверами, что значительно усложняет судоходство.В навигацию 2018 года на реке Ангара работало 64 единицы флота. На сегодняшний день все суда Енисейского пароходства выведен с Ангары, навигация на этом притоке завершена.