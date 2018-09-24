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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:11 Более 130 нарушений ПДД. Таков результат рейдов «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель» за выходные дни
10:49 Сергей Меняйло: «Жители Красноярского края – главная ценность и основной ресурс развития территории»
10:21 Енисейское пароходство завершило перевозки по Ангаре
09:46 Сегодня Огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Алматы
09:33 Изменения в руководстве «Норникеля»
09:20 Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства Красноярского края, а также назначил Клишаса представителем в Совете Федерации
09:05 В патрульно-постовой службе городского ОМВД открыты вакансии
15:00 В Норильске сегодня состоялось ежегодное массовое восхождение на Сокол
21:48 Завершилась реконструкция моста через напорные водоводы на Юго-Западной объездной дороге Норильска
18:12 Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 30-летняя норильчанка[все новости]
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