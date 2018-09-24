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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 сентября 2018, 10:49

Сергей Меняйло: «Жители Красноярского края – главная ценность и основной ресурс развития территории»


Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поздравил избранного губернатора Красноярского края Александра Усса со вступлением в должность.
Полпред подчеркнул: «Доверие, оказанное избирателями, свидетельствует о признании Ваших заслуг перед Красноярским краем за те годы, когда Вы возглавляли Законодательное собрание региона. Именно с Вашим профессиональным опытом и глубоким знанием особенностей территории жители связывают дальнейшее развитие края – одного из флагманов российской экономики».
Сергей Меняйло отметил, что, несмотря на экономические сложности, в крае успешно работают промышленные предприятия, не ослабевает инвестиционная активность. В частности, в Сибирском федеральном округе более четверти инвестиций в основной капитал приходится на Красноярский край. Субъект Федерации округа стабильно сохраняет высокие позиции по уровню образования и здравоохранения. Кроме того, на территории региона сосредоточен серьёзный научный потенциал.
«Убеждён, Вы не будете останавливаться на достигнутом, – сказал полномочный представитель. – Вам и правительству края предстоит решать важные государственные задачи, обозначенные в программном указе главы государства о национальных целях развития Российской Федерации, реализовать масштабные межрегиональные проекты, которые должны стать драйверами экономического роста».
Для решения этих задач полпред главы государства призвал объединить усилия представителей региональных органов власти, местного самоуправления, делового и профессионального сообщества, лидеров общественного мнения, всех заинтересованных в развитии Красноярского края граждан. «Важно, чтобы в центре внимания была реальная забота о людях, о создании комфортных условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Именно жители края – главная ценность и основной ресурс развития территории», – добавил он.
В рамках встречи полномочного представителя с избранным губернатором Красноярского края рассматривались стратегические вопросы развития территории, в том числе вопросы бюджетного планирования, ход исполнения указов и поручений главы государства, текущую ситуацию в регионе и другое.
Досрочные выборы губернатора Красноярского края прошли 9 сентября, по их результатам за кандидата Александра Усса проголосовали 60,19% избирателей.

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