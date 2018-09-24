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24 сентября 2018, 11:11



Более 130 нарушений ПДД. Таков результат рейдов «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель» за выходные дни.

В ходе профилактического мероприятия автоинспекторы составили более 130 административных материалов. Инспекторы ДПС задержали трех пьяных водителей, привлекли к ответственности 7 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, еще 12 – за непристегнутый ремень безопасности, в том числе при перевозке детей. Административное наказание за нарушение ПДД получили и четверо пешеходов. Во время проведения профилактического мероприятия «Пешеходный переход» автовладельцам выдавали листовки с призывом соблюдать ПДД: «При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам заранее снижайте скорость, сконцентрируйте внимание на дороге, а также учитывайте дорожные и погодные условия».

Просмотров:206 Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель», которые проводились на прошлой неделе в Норильске.В ходе профилактического мероприятия автоинспекторы составили более 130 административных материалов. Инспекторы ДПС задержали трех пьяных водителей, привлекли к ответственности 7 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, еще 12 – за непристегнутый ремень безопасности, в том числе при перевозке детей. Административное наказание за нарушение ПДД получили и четверо пешеходов.Во время проведения профилактического мероприятия «Пешеходный переход» автовладельцам выдавали листовки с призывом соблюдать ПДД: «При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам заранее снижайте скорость, сконцентрируйте внимание на дороге, а также учитывайте дорожные и погодные условия».