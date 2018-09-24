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24 сентября 2018, 11:49



ДТП в Кайеркане. Люди в машине, которую буквально разорвало, остались живы.

Автомобилем управлял нетрезвый мужчина. Он сам и его пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Просмотров:294 Происшествие произошло в пятницу поздним вечером в районе дома № 9 на улице Победы. Легковушка врезалась в столб и съехала с дороги. В результате этого заднюю часть машины оторвало.Автомобилем управлял нетрезвый мужчина. Он сам и его пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.