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24 сентября 2018, 13:50



Сегодня NordStar выполнил первый рейс в Норильск после окончания третьего, завершающего этапа реконструкции ВПП.

С 4 июня по 22 сентября 2018 года самолетами авиакомпании NordStar было выполнено 1342 рейса по красноярскому, московскому направлениям, а также в Сургут и обратно. Пассажиропоток на рейсах авиакомпании NordStar в Норильск составил 148 569 пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком аналогичных периодов, предшествующих проведению реконструкции. «Уникальная программа по перевозке жителей Норильска позволила сохранить авиасообщение города с материком и обеспечить перевозку жителей к местам летнего отдыха, несмотря на строительно-ремонтные работы на полосе. Благодаря слаженной совместной работе авиапредприятий, задействованных в реализации данного проекта, реконструкция ВПП на всех трех этапах осуществлялась без закрытия аэропорта «Норильск», а перевозка жителей Норильска осуществлялась в плановом порядке. С открытием взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» авиакомпания NordStar возобновила традиционную программу полетов из норильского аэропорта в города России. В период осень-зима 2018/2019 жители Норильска смогут летать по привычным направлениям в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Краснодар, Абакан, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфу, Белгород, Нижний Новгород», - сообщили в авиакомпании.

Просмотров:231 Самолет Boeing 737-800, следовавший по маршруту Москва – Норильск, первым совершил посадку на полностью обновленную взлетно-посадочную полосу аэропорта «Норильск».С 4 июня по 22 сентября 2018 года самолетами авиакомпании NordStar было выполнено 1342 рейса по красноярскому, московскому направлениям, а также в Сургут и обратно. Пассажиропоток на рейсах авиакомпании NordStar в Норильск составил 148 569 пассажиров, что сопоставимо с пассажиропотоком аналогичных периодов, предшествующих проведению реконструкции.«Уникальная программа по перевозке жителей Норильска позволила сохранить авиасообщение города с материком и обеспечить перевозку жителей к местам летнего отдыха, несмотря на строительно-ремонтные работы на полосе. Благодаря слаженной совместной работе авиапредприятий, задействованных в реализации данного проекта, реконструкция ВПП на всех трех этапах осуществлялась без закрытия аэропорта «Норильск», а перевозка жителей Норильска осуществлялась в плановом порядке. С открытием взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» авиакомпания NordStar возобновила традиционную программу полетов из норильского аэропорта в города России. В период осень-зима 2018/2019 жители Норильска смогут летать по привычным направлениям в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Краснодар, Абакан, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфу, Белгород, Нижний Новгород», - сообщили в авиакомпании.