Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 сентября 2018, 14:28



Из-за сильного тумана норильский аэропорт работает по фактической погоде.

К настоящему времени туман рассеивается. Самолеты прибывают. На вылет готовится шесть рейсов.

Просмотров:211 Сегодня утром воздушная гавань должна была принять 12 рейсов: из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Сочи и Хатанги. Однако совершить посадки самолёты смогли лишь после многочасовых задержек по погодным условиям. В это время в аэровокзале скапливались пассажиры, желающие вылететь.К настоящему времени туман рассеивается. Самолеты прибывают. На вылет готовится шесть рейсов.